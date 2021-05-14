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إخماد حريق "محطة الحرية" في بغداد وتحجيم الأضرار .. صور

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-14T14:50:31+0000
إخماد حريق "محطة الحرية" في بغداد وتحجيم الأضرار .. صور

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم الجمعة، إخماد حادث حريق ملاصق لمحطة وقود الحرية وسط بغداد وإبعاد النيران عن الخزانات الأرضية.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "فرقها أستنفرت لإخماد حادث حريق اندلع داخل ثلاث مولدات كهربائية مع خزين وقود الگاز الخاص لتشغيلها ونجحت بابعاد النيران عن الخزانات وقود البنزين الأرضية داخل محطة وقود الحرية الملاصقة لموقع الحادث في منطقة الكرادة وسط بغداد".

واضافت أن "فرقها طوقت النيران المشتعلة بالقرب من المحطة وعزلت السنتها عن الخزانات الأرضية المملوءة بوقود البنزين وانهت الحادث دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية داخل المحطة".

وطلب الدفاع المدني "فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل المحطة بادئ الامر".

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