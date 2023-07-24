إخماد حريق كبير لمعملين مخالفين في بغداد (صور)

شفق نيوز / أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم الاثنين إحكام سيطرتها الكاملة، يوم الاثنين، على حادث حريق كبير اندلع داخل معمل "يافا للعصائر" ومعمل لـ"المخللات"، مشيدة من ألواح السندويج بنك سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات السلامة الصادرة من المديرية في منطقة عويريج الصناعية، جنوبي العاصمة بغداد.

وجاء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فرق الدفاع المدني في جانب بغداد الكرخ، دفعت بإمكانياتها الآليات التخصصية والساندة وكوادرها البشرية وطوقت النيران وعزلت المعامل المحترقة عن ما يجاورها من المخازن والمعامل متنوعة النشاط الصناعي التجاري".

وأضاف البيان، أن "فرق الإطفاء نفذت عمليات الاقتحام المباشر ونجحت بالدخول وسط تلك المعامل وأخمدت النيران بالخطوط الإنتاجية على الرغم من سقوط الدعامات الحديدية للسقف بفعل شدة حرارة الحريق على رجال الدفاع المدني، وإنهاء الحادث وإنقاذ المعامل المجاورة لموقع الحادث".

وطلبت المديرية، وفق البيان، فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية، واستدعاء خبير الأدلة الجنائية، لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر ومحاسبة المقصرين الذين تهاونوا في تطبيق إجراءات السلامة المهنية الصادرة من مديرية الدفاع المدني، رغم تحذيراتها السابقة".