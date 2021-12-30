سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

إخماد حريق "كبير" في مجمع تجاري وسط الناصرية

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-30T14:57:55+0000
إخماد حريق "كبير" في مجمع تجاري وسط الناصرية

شفق نيوز/ تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة ذي قار، يوم الخميس، من اخماد حريق كبير وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان 8 فرق من الدفاع المدني تمكنت من اخماد حريق اندلع في مجمع تجاري خاص بالأجهزة الكهربائية بعدما تم الاستعانة بفرق الدفاع المدني من اقضية ونواحي مدينة الناصرية المحيطة بها.

وبين، ان الحريق اندلع جراء شرارة من أسلاك الكهرباء نتيجة غزارة تساقط الأمطار، لافتا إلى ان الشرارة الكهربائية انتقلت لاحد أجهزة التدفئة فتسببت بانفجارها مما أدى إلى احتراق كافة الاجهزة الكهربائية ليتسبب بخسائر تصل لمئات ملايين الدنانير.

وأفاد مراسلنا بعدم تسجيل إصابات بشرية جراء الحريق.

related

مع ملاحظة وجود "كومة عظام".. هذه أسماء ضحايا فاجعة مستشفى الحسين

Date: 2021-07-14 07:46:29
مع ملاحظة وجود "كومة عظام".. هذه أسماء ضحايا فاجعة مستشفى الحسين

مجدداً.. اندلاع حريق بمستشفى الحسين التعليمي في الناصرية

Date: 2021-09-10 20:22:27
مجدداً.. اندلاع حريق بمستشفى الحسين التعليمي في الناصرية

اندلاع حريق في مؤسسة تابعة للسيستاني في النجف

Date: 2021-06-01 08:15:01
اندلاع حريق في مؤسسة تابعة للسيستاني في النجف

انفجار في معمل غاز الناصرية

Date: 2019-08-25 11:39:09
انفجار في معمل غاز الناصرية

الناصرية.. مخمور يطلق النار عشوائياً ويثير هلع السكان

Date: 2021-09-27 14:19:14
الناصرية.. مخمور يطلق النار عشوائياً ويثير هلع السكان

الدفاع المدني يلاقي صعوبة بالتعامل مع حادث حريق كبير ببغداد

Date: 2021-05-13 04:39:39
الدفاع المدني يلاقي صعوبة بالتعامل مع حادث حريق كبير ببغداد

مسؤول حكومي يتهم المتظاهرين بالتسبب بأزمة الوقود في الناصرية

Date: 2021-04-05 10:53:49
مسؤول حكومي يتهم المتظاهرين بالتسبب بأزمة الوقود في الناصرية

صور .. اندلاع حريق في أكبر مركز للأدوات الاحتياطية للسيارات الكورية في الموصل

Date: 2021-09-16 10:37:04
صور .. اندلاع حريق في أكبر مركز للأدوات الاحتياطية للسيارات الكورية في الموصل