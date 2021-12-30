إخماد حريق "كبير" في مجمع تجاري وسط الناصرية

شفق نيوز/ تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة ذي قار، يوم الخميس، من اخماد حريق كبير وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان 8 فرق من الدفاع المدني تمكنت من اخماد حريق اندلع في مجمع تجاري خاص بالأجهزة الكهربائية بعدما تم الاستعانة بفرق الدفاع المدني من اقضية ونواحي مدينة الناصرية المحيطة بها.

وبين، ان الحريق اندلع جراء شرارة من أسلاك الكهرباء نتيجة غزارة تساقط الأمطار، لافتا إلى ان الشرارة الكهربائية انتقلت لاحد أجهزة التدفئة فتسببت بانفجارها مما أدى إلى احتراق كافة الاجهزة الكهربائية ليتسبب بخسائر تصل لمئات ملايين الدنانير.

وأفاد مراسلنا بعدم تسجيل إصابات بشرية جراء الحريق.