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إخماد حريق كبير طال خزان وقود مولدة كهربائية جنوبي العراق (صور + فيديو)

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-20T18:13:05+0000
إخماد حريق كبير طال خزان وقود مولدة كهربائية جنوبي العراق (صور + فيديو)

شفق نيوز / أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم الاثنين، إخماد حريق كبير اندلع داخل خزان وقود الكاز الخاص بتشغيل مولدة كهربائية في منطقة حي الثورة المكتظة بالسكان وسط محافظة ميسان.

وذكرت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فرق الدفاع المدني لاقت صعوبات كبيرة حتى تمكنت من الوصول إلى موقع الحادث لتباشر فورا بعمليات تطويق النيران من محاور عدة وإبعاد خطر امتداد الحريق إلى شاحنة محملة بأسطوانات غاز الطبخ ملاصقة لموقع الحادث".

وأضافت أن فرقها "أنهت أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية تذكر، مع تحجيم الأضرار المادية"، لافتة إلى طلب الدفاع المدني "فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق".

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