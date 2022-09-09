سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

إخماد حريق كبير داخل بناية تجارية وسط بغداد (صور)

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-09T06:54:27+0000
إخماد حريق كبير داخل بناية تجارية وسط بغداد (صور)

شفق نيوز / أخمدت فرق الدفاع المدني العراقي، يوم الجمعة، حريقاً كبيراً اندلع داخل بناية تجارية مكونة من طابقين تحتوي على مخزن للخشب في منطقة الإسكان مقابل جامعة المأمون الأهلية وسط بغداد.

وذكرت مديرية الدفاع المدني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فرق الإطفاء في جانب بغداد الكرخ، استنفرت ودفعت بثقلها وأحكمت سيطرتها على امتداد الحريق إلى البنايات التجارية الملاصقة لموقع الحادث لتنفيذ بعدها عمليات الاقتحام والدخول وسط المخزن المحترق وتنهي أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".

وطالبت المديرية، بـ"فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات وتحديد أسباب اندلاع الحريق في البناية التجارية".

related

اندلاع حريق في مستشفى وسط بغداد

Date: 2019-06-03 20:56:02
اندلاع حريق في مستشفى وسط بغداد

حريق يأتي على مخزن لشركة الجلود وسط بغداد.. صور

Date: 2021-09-09 06:06:13
حريق يأتي على مخزن لشركة الجلود وسط بغداد.. صور

الدفاع المدني يعلن السيطرة على حريق المخازن في بغداد

Date: 2022-02-17 14:23:14
الدفاع المدني يعلن السيطرة على حريق المخازن في بغداد

في الوقت المناسب.. الدفاع المدني ينقذ 4 أطفال من حريق ببغداد

Date: 2021-04-09 20:59:14
في الوقت المناسب.. الدفاع المدني ينقذ 4 أطفال من حريق ببغداد

الدفاع المدني يلاقي صعوبة بالتعامل مع حادث حريق كبير ببغداد

Date: 2021-05-13 04:39:39
الدفاع المدني يلاقي صعوبة بالتعامل مع حادث حريق كبير ببغداد

حريق بأحد أكبر أسواق بغداد

Date: 2019-09-07 08:23:31
حريق بأحد أكبر أسواق بغداد

حريق يأتي على طفل وامرأة في منزل ببغداد.. صور

Date: 2021-06-03 11:56:56
حريق يأتي على طفل وامرأة في منزل ببغداد.. صور

اندلاع حريق في بغداد والدفاع المدني يهرع لانقاذ المحاصرين

Date: 2019-05-29 18:17:59
اندلاع حريق في بغداد والدفاع المدني يهرع لانقاذ المحاصرين