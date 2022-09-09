إخماد حريق كبير داخل بناية تجارية وسط بغداد (صور)

شفق نيوز / أخمدت فرق الدفاع المدني العراقي، يوم الجمعة، حريقاً كبيراً اندلع داخل بناية تجارية مكونة من طابقين تحتوي على مخزن للخشب في منطقة الإسكان مقابل جامعة المأمون الأهلية وسط بغداد.

وذكرت مديرية الدفاع المدني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فرق الإطفاء في جانب بغداد الكرخ، استنفرت ودفعت بثقلها وأحكمت سيطرتها على امتداد الحريق إلى البنايات التجارية الملاصقة لموقع الحادث لتنفيذ بعدها عمليات الاقتحام والدخول وسط المخزن المحترق وتنهي أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".

وطالبت المديرية، بـ"فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات وتحديد أسباب اندلاع الحريق في البناية التجارية".