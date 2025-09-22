إخماد حريق في مخزن مواد زراعية وسط بغداد

شفق نيوز- بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم الاثنين، عن إخماد حريق اندلع في مخزن مواد زراعية وسط بغداد.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الدفاع المدني، تمكنت من إخماد حادث حريق اندلع داخل مخزن للمواد الزراعية في بناية تجارية مكونة من طابقين في منطقة السنك، ساحة الخلاني، وسط بغداد".

وأضافت "حيث استنفرت فرق الدفاع المدني بسرعة وفرضت طوقًا حول النيران، وعزلت المخزن المحترق في غضون دقائق معدودة، وتمكنت من إنهاء عمليات الإخماد والتبريد دون وقوع إصابات بشرية، مما ساهم في تقليل الأضرار المادية".