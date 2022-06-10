إخماد حريق في كربلاء واشتعال النيران في النجف

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، باندلاع حريق داخل سوق الأنصاري في محافظة النجف.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الحريق كبير، و10 فرق إطفاء من الدفاع المدني تحاول إخماده.

وعلى صعيد مواز، نجحت فرق الدفاع المدني باحتواء وإخماد حادث حريق اندلع داخل مخزن للأجهزة الكهربائية المنزلية مشيد من السندويج بنل سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني في مركز محافظة كربلاء.

وذكرت المديرية أن فرق الدفاع المدني استنفرت جهدها من فرق الإطفاء وطوقت وعزلت النيران المشتعلة ثم عهدت إلى تنفيذ عمليات الاقتحام والدخول وسط المخزن المحترق لتحكم السيطرة التامة وأنهت الحريق دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية ليتم بعدها استدعاء خبير الأدلة الجنائية وفتح تحقيق في مركز الشرطة العباسية المسؤول عن الرقعة الجغرافية لتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل المخزن المخالف المحترق.