إخماد حريق في كربلاء القديمة وإنقاذ عشرات المحال والفنادق

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم الثلاثاء، السيطرة على حريق ضخم في مركز مدينة كربلاء القديمة وانقاذ عشرات المحال والفنادق دون توسع النيران، بوقت قياسي.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الدفاع المدني في كربلاء، وبإشراف ميداني مباشر من العميد سعد إسماعيل خليل، مدير دفاع مدني كربلاء وكالة، تمكنت خلال الدقائق الأولى من إخماد حريق اندلع في محال تجارية لبيع الملابس والإكسسوارات، إضافة إلى (بسطيات)، في شارع صاحب الزمان وسط المدينة القديمة".

ولفتت إلى أنه "بسبب ضيق الشوارع في موقع الحادث، تم استخدام عجلات التدخل السريع نوع شيفروليت للوصول إلى بؤرة النيران بسرعة وكفاءة"، مبينة أن "فرق الإطفاء نجحت في إنقاذ ثلاث فنادق وحسينية و30 محلاً تجارياً مجاوراً، ومنع انتشار الحريق إلى مناطق أخرى".

وتابعت: "تمت السيطرة على الحادث وفق خطط مدروسة، باستخدام معدات متطورة وتقنيات العزل والحصار، مع عدم تسجيل خسائر بشرية، فيما تولى خبير الأدلة الجنائية تحديد أسباب الحادث".