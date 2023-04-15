إخماد حريق في سوق يضم مئات الاكشاك جنوبي بغداد

شفق نيوز/ أخمدت فرق الدفاع المدني يوم السبت، حريقاً جنوب بغداد.

وبحسب بيان للدفاع المدني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن فرق الدفاع المدني نجحت بإخماد حادث حريق اندلع داخل عدد من الأكشاك تجاوز متخذة لتجارة المواد الغذائية والعطور مشيدة من ألواح السندويج بنل سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني داخل سوق حي الإعلام جنوبي بغداد.

واستنفرت فرق الدفاع المدني وطوقت النيران وعزلت الأكشاك المحترق عن الأكشاك المجاورة لتمنع امتداد الحريق داخل السوق الذي يتكون من مئات الأكشاك متنوعة النشاط التجاري.

وأنهت أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية ، كما تم فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل السوق التجاري، وفقا للبيان.