إخماد حريق في سوق وسط  الناصرية وآخر في مزرعة شمالي ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بأن الدفاع المدني تمكن من إخماد حريق وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حريقاً اندلع بعدد من البسطات والاكشاك سوق هرج وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة"، لافتا إلى أن " فرقتين من الدفاع المدني تمكنتا من إخماده قبل انتقاله لبقية المحال والأكشاك".

وبين المصدر، ان "الحريق لم تعرف اسبابه لغاية الآن، فيما تسبب بأضرار مادية فقط".

في حين لفت مصدر في محافظة ديالى، إلى أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد حريق اندلع في مزرعة بقضاء الخالص.

وقال المصدر لشفق نيوز، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد حريق اندلع في أرض زراعية ومنزل في قرية جديدة الاغوات بقضاء الخالص شمالي ديالى".