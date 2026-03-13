إخماد حريق "هائل" اندلع في سوق ومنفذ سفوان الحدودي في البصرة

شفق نيوز - البصرة

أفاد رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة، عقيل طالب الفريجي، يوم الجمعة، باندلاع حريق واسع النطاق في سوق ومزاد سفوان الحدودي المحاذي لدولة الكويت، مؤكداً نجاح فرق الإطفاء في محاصرة النيران والسيطرة عليها.

وأوضح الفريجي في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، أن الحريق نشب فجر اليوم داخل المزاد الذي يضم مستودعات للمواد الإنشائية، والكهربائية، والأصباغ، والأخشاب.

وأضاف أن "أعمدة الدخان تصاعدت بكثافة من موقع الحادث وسط اتساع سريع لألسنة اللهب" بسبب طبيعة المواد القابلة للاشتعال.

وشاركت في عمليات الإخماد آليات تابعة لمديرية الدفاع المدني، مدعومة بفرق إطفاء من شركة نفط البصرة، حيث تمكنت الجهود المشتركة من تطويق الحريق ومنع انتقاله إلى المنشآت المجاورة.

وفيما لم تُحدد الأسباب الفنية لاندلاع الحريق حتى لحظة تحرير الخبر، أكدت المصادر عدم تسجيل أي إصابات بشرية، واقتصرت الأضرار على خسائر مادية جسيمة في البضائع التجارية تُقدر بآلاف الدولارات.