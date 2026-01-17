إخماد حريق بمخزن للأدوات الاحتياطية في الشيخ عمر ببغداد

شفق نيوز- بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم السبت، عن السيطرة على حريق اندلع داخل ورشة ومخزن للادوات الاحتياطية للسيارات في بغداد.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الدفاع المدني فرضت سيطرتها الكاملة على حادث حريق اندلع داخل ورشة لتصليح السيارات ومخزن للأدوات الاحتياطية بمساحة 300 متر مشيد من البلوك ومسقف بألواح (الجينكو) مخالفة لشروط السلامة ومتطلبات الدفاع في منطقة الشيخ عمر وسط بغداد".

واضافت "حيث استنفرت فرق الدفاع المدني وطوّقت النيران، بمشاركة عدد من فرق الإطفاء التخصصية والساندة، ونفذت عمليات الاقتحام المباشر والدخول إلى وسط الورشة المحترقة"، مبينة "قد أنهت الحريق دون تسجيل أي خسائر في الأرواح، مع تقليل الأضرار المادية".