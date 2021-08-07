إخماد حريق بصهريج محمل بالأوكسجين داخل مستشفى في بابل

شفق نيوز/ افاد مصدر في مديرية الدفاع المدني يوم السبت بإخماد حريق اندلع داخل مستشفى في محافظة بابل.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن فرق الدفاع المدني في المحافظة تمكنت من إخماد حريق اندلع في صهريج محمل بالأوكسجين كان يقوم بتفريغ حمولته بمستشفى مرجان الطبي في الحلة.

وأضاف المصدر الشرطة احتجزت عددا من الموظفين والسائق للتحقيق معهم.

وكان أكثر من 90 شخصا لقوا حتفهم في فاجعة الحريق الهائل الذي اندلع في مطلع شهر تموز الماضي في مركز عزل لمرضى كورونا بمستشفى الحسين التعليمي بمدينة الناصرية مركز المحافظة.

وفي أبريل/نيسان الماضي، وقع حادث حريق هائل مماثل في مستشفى ابن الخطيب ببغداد والخاص بمعالجة مرضى فيروس كورونا جراء انفجار أسطوانة اكسجين.

ووفقا لوزارة الداخلية العراقية فإن الحادث خلف 82 قتيلاً و110 جريحاً، إلا أن مفوضية حقوق الإنسان (رسمية مرتبطة بالبرلمان) قالت إن الحريق خلف 130 قتيلاً.