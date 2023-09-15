إخماد حريق بسوق السماوة الكبير وإسعاف مواطنين تعرضوا للاختناق

شفق نيوز/ أخمدت فرق الدفاع المدني، يوم الجمعة، حريقا اندلع بسوق السماوة الكبير في محافظة المثنى.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الفرق أخمدت حريقا اندلع داخل بناية تجارية مكونة من طابقين تحتوي على مخازن للمواد الغذائية والمنظفات ومحال تجارية في سوق السماوة الكبير في محافظة المثنى".

وأشار البيان الى "استنفار الفرق وإخلائها السوق مع تقديم الإسعافات الأولية والإنعاش الرئوي للمصابين من أصحاب المحال التجارية والمتبضعين من المواطنين، بالتزامن مع تنفيذ عمليات الإطفاء وتطويق النيران وتحجيم أضرارها داخل البناية المحترقة في السوق التجاري لتحكم سيطرتها الكاملة دون تسجيل إصابات بشرية".