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إخماد حريق اندلع في مستشفى للأطفال جنوبي العراق

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-08T09:13:30+0000
إخماد حريق اندلع في مستشفى للأطفال جنوبي العراق

شفق نيوز/ اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، إخماد حريق اندلع داخل مرآب مستشفى الأطفال في الديوانية، جنوبي العراق.

وقالت في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن فرقها أحكمت سيطرتها على حادث حريق اندلع داخل عدد من العجلات المدنية داخل مرآب مستشفى الولادة والأطفال في مركز محافظة الديوانية.

وبين البيان، أن فرق الدفاع طوقت وعزلت النيران وأبعدت خطر انتشار الحريق إلى دار سكن الأطباء في المستشفى وأنهت أعمال الإخماد والتبريد دون تأثر عمل المستشفى بتقديم خدماتها الطبية للمراجعين، دون تسجيل إصابات بشرية مع فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل المرآب بادئ الأمر.

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