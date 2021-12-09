إخماد حريق اندلع في مستشفى عام بكربلاء

شفق نيوز/ افاد مصدر في الدفاع المدني يوم الخميس بإخماد حريق اندلع داخل مستشفى عام في محافظة كربلاء.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن فرق الدفاع المدني أخمدت حادث حريق اندلع داخل مستشفى الهندية العام ضمن قضاء الهندية في محافظة كربلاء.

من جانبه أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور سيف البدر في بيان مقتضب حدوث حريق بسيط في احدى غرف مستشفى الهندية العام، وتمت السيطرة عليه مباشرة من قبل فرق الدفاع المدني دون وقوع أي خسائر بشرية.

بدوره قال الناطق باسم صحة كربلاء عدي السلامي لوكالة شفق نيوز، ان الحريق اندلع في الجناح الخاص لمستشفى الهندية التعليمي بسبب تماس كهربائي.

وأوضح أن الحريق شمل غرفتي رقود المرضى ولم يكن هناك اي مريض في الجناح هذا اليوم، حيث تسبب الحريق باضرار مادية كبيرة بممتلكات الجناح وتمت السيطرة عليه من قبل فرق الدفاع المدني في القضاء.

وتكررت حوادث الحرائق في مستشفيات العراق وكان اعنفها الذي اندلع في مستشفى خاص للمصابين بكورونا في محافظة ذي قار وراح ضحيته العشرات من المرضى.