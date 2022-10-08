إخماد حريق اندلع في مستشفى جنوبي العراق.. صور 

شفق نيوز/ اعلن الدفاع المدني العراقي، اليوم السبت، إخماد حريق اندلع بمحرقة للمخالفات الطبية في مستشفى الحسين التعليمي بالمثنى، جنوبي البلاد .

وقال في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن فرق الدفاع المدني أخمدت حادث حريق اندلع داخل فرن محرقة للمخالفات الطبية في مستشفى الحسين التعليمي الواقعة في مركز محافظة المثنى.

وبين أن فرق الدفاع المدني طوقت النيران المشتعلة وأبعدت خطر انتشار الحريق إلى الشواغر القريبة من موقع المحرقة في المستشفى المذكور، مؤكدا أنها أنهت أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية.

وأشار البيان الى أن سبب الحادث كان نتيجة تسرب وقود الگاز المشغل للمحرقة .