إخماد حريق اندلع في مستشفى جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ميسان، يوم السبت، باندلاع حريق في مستشفى رئيسي في مدينة العمارة، مشيراً إلى نجاح الدفاع المدني بالسيطرة عليه.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الحريق اندلع في لوحة التحكم الكهربائية في قسم الطب العدلي بمستشفى الصدر، وسط مدينة العمارة، مركز محافظة ميسان.

وبين أن الدفاع المدني تمكن من السيطرة على الحريق وإخماده دون تسجيل إصابات بشرية أو خسائر مادية تذكر.

وشهد العراق خلال العام الحالي حادثين مروعين حيث اندلع حريقان في مستشفيين أسفرا عن مصرع وإصابة العشرات.

ففي يوم 12 تموز الجاري اندلع حريق في مركز الشفاء المخصص للمصابين بفيروس كورونا في مستشفى الحسين التعليمي بمدينة الناصرية، راح ضحيته 60 شخصا على الأقل إضافة إلى عشرات الاصابات.

وفي أبريل/نيسان الماضي، وقع حادث حريق هائل مماثل في مستشفى ابن الخطيب ببغداد والخاص بمعالجة مرضى فيروس كورونا جراء انفجار أسطوانة اكسجين.

ووفق وزارة الداخلية العراقية فإن الحادث خلف 82 قتيلاً و110 جريحاً، إلا أن مفوضية حقوق الإنسان قالت إن الحريق خلف 130 قتيلاً.