صور.. إخماد حريق اندلع داخل وزارة الشباب والرياضة ببغداد

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، عن اخماد حادث حريق اندلع داخل وزارة الشباب والرياضة في العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن فرقها سيطرت على حادث حريق اندلع، في ساعات متأخرة من الليل، داخل قاعة متخذة كـ مكاتب لقسم تمكين المرأة في مقر وزارة الشباب والرياضة وسط بغداد".

وبينت أن "فرق الدفاع المدني طوقت النيران المشتعلة داخل القسم المذكور وأبعدت خطر انتشار الحريق إلى الشوارع القريبة المجاورة وأنهت أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية وعلى أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع داخل قسم تمكين المرأة في الوزارة".