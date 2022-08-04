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إخماد حريق اندلع داخل مستشفى في بابل.. صور  

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-04T05:15:30+0000
إخماد حريق اندلع داخل مستشفى في بابل.. صور  

شفق نيوز/ تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد حادث حريق اندلع بالطابق الرابع داخل "مستشفى السلام الأهلي" في محافظة بابل فجر اليوم الخميس.

وبينت في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، أن فرق الدفاع المدني أخلت المرضى من طوابق المستشفى بالتزامن مع تنفيذ عمليات الاقتحام والدخول وسط الطابق المحترق لتحكم السيطرة التامة وتنهي أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية.

على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات وتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل المستشفى، وفق البيان.

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