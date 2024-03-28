إخماد حريق اندلع بمنزل في منطقة الهويدر ببعقوبة وإنقاذ مبلغ مالي

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، يوم الخميس، باندلاع حريق في منزل بمدينة بعقوبة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن"حريقا اندلع في منزل وسط منطقة الهويدر بأطراف مدينة بعقوبة وتوسع الى عدة اجزاء منه".

وأضاف أن"فرق الدفاع المدني وصلت الى مكان الحادث وطوقت النيران وأخمدت الحريق وانقذت مبلغ مالي قدره 4 ملايين دينار".

وأشار المصدر الى أن" الحريق لم يسفر عن وقوع أضرار بشرية فيما لم تتضح أسبابه وتم فتح تحقيق بشأنه لمعرفة ملابساته".