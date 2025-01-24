إخماد حريق الحقل النفطي في البصرة (فيديو)

شفق نيوز/ افاد مصدر بمحافظة البصرة يوم الجمعة، بإخماد حريق الحقل النفطي.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أنه تم إخماد الحريق بشكل نهائي وحالياً في عملية التبريد.

واضاف أنه الآن بدأت أعمال السلامة والفحص خلال 24-48 ساعة قبل اعادة التشغيل للمحطة والآبار المتوقفة.

كما أعلنت وزارة النفط، قبل قليل، عن سيطرتها على الحريق الذي نشب في احد الخزانات بالمحطة الغازية الخامسة في الرميلة الشمالية في البصرة.

وبينت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الاستجابة السريعة من قبل ملاكات الإطفاء والسلامة التي قامت بعزل الصمام المتضرر جراء الحريق وتبريد الوحدات المجاورة الأخرى ساهم بشكل كبير في السيطرة على الحريق وإخماده بوقت قياسي".

وأشارت إلى أن "شركة نفط البصرة أوضحت أن الحريق نشب بعد ادخال النفط الخام إلى الخزان رقم 2 في محطة DS5 في الرميلة الشمالية والذي انتهت أعمال الصيانة فيه مؤخرا، فحدث حريق في الخزان لأسباب فنية لم تحدد أسبابه لحد الآن".

وأفاد مصدر في حقل الرميلة النفطي جنوبي العراق، في وقت سابق من يوم الجمعة، باندلاع حريق كبير في إحدى المصافي وأدى إصابة ستة من العاملين إصابات متفاوتة، فيما تكافح فرق الإطفاء السيطرة على ألسنة النيران.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "ستة من العاملين في المصفاة أصيبوا جراء الحريق أحدهم بكسر في الساق، وآخر بحروق في وجهه، والآخرين إصابات متباينة".

وأضاف أن "الحريق اندلع في خزان بالمحطة الخامسة في حقل الرميلة الشمالية النفطي، وما زالت النيران مشتعلة وفرق الإطفاء تحاول السيطرة على ألسنة اللهب دون جدوى".

وأشار المصدر إلى أن "مفارز اللواء التاسع من شرطة الطاقة شاركت في عملية إخماد الحريق الذي اندلع في محطة عزل الغاز الخامسة، كما تم فرض طوق أمني محكم حول مساحة الحريق