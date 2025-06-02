إخماد حريق التهم عدداً من المحال التجارية في الموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر في الدفاع المدني بنينوى، يوم الاثنين، بإخماد حريق التهم عدداً من المحال التجارية بالجانب الأيمن من مدينة الموصل.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "فرق الإطفاء نجحت في إخماد حريق التهم عدداً من المحال التجارية في منطقة تل الرمان بالجانب الأيمن من الموصل".

وأضاف أن "الفرق أنقذت شخصين من موقع الحادث، فيما فُتح تحقيق لمعرفة الأسباب وتقدير الخسائر".

يشار إلى أن هذا هو الحريق الثالث الذي تشهده مدينة الموصل وضواحيها خلال 72 ساعة الماضية.