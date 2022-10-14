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إخماد حريق التهم عدة دونمات من بساتين ديالى

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-14T09:35:01+0000
إخماد حريق التهم عدة دونمات من بساتين ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في محافظة ديالى، اليوم الجمعة، أن فرق الدفاع المدني أخمدت حادث حريق التهم عدة دونمات من البساتين جنوبي قضاء المقدادية 35 كم شمال شرق مدينة بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان حريقا نشب في بساتين متداخلة في قرية (مين الدين) جنوبي قضاء المقدادية خلال محاولة صاحب البساتين تنظيفها من الحشائش والأدغال وحرقها مما أدى إلى تمدد الحريق ليلتهم 3 دونمات من البساتين بالكامل فيما تضررت مساحة أخرى من البساتين تجاوزت دونمين بعد السيطرة على الحريق من عدة فرق للدفاع المدني ومنعت تمدده.

وأضاف ان السلطات المختصة فتحت تحقيقا بالحادث واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

وتتعرض بساتين ديالى باستمرار لحرائق كبيرة نتيجة حوادث عرضية غير مقصودة او حوادث مفتعلة لتجريفها وتحويلها الى أراض سكنية بحسب مختصين.

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