إخماد حريقين داخل موكب حسيني و"كوفي شوب" في كربلاء (صور)

شفق نيوز / أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم الاثنين، إخماد حريقين منفصلين الأول داخل موكب حسيني مكون من 7 كرفانات مع خزين وقود، والثاني داخل كوفي شوب وسط محافظة كربلاء.

وذكرت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فرق الدفاع المدني، أخمدت حادثين منفصلين أحدهما داخل موكب حسيني مكون من سبعة كرفانات مشيدة من ألواح السندويج بنل سريع الاشتعال مع كميات كبيرة من وقود الكاز والبنزين تقدر بـ 20 الف لتر في شارع الشهداء في المدينة القديمة بكربلاء، بالتزامن مع إخماد حادث حريق آخر اندلع داخل كوفي شوب في منطقة المخيم وسط المحافظة".

وأضافت أن "فرق الدفاع المدني استنفرت وأبعدت الزائرين عن موقع الحادثين وتسارعت بإخماد الحادثين، دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية، وعلى إثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب الحريقين".