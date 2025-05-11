إخماد حريقين اندلعا في أراضٍ زراعية بمحافظتين عراقيتين

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم الأحد، عن إخماد حريقين اندلعا في مناطق زراعية وحقول للحنطة في محافظتي البصرة والديوانية.

وذكر بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فرق الدفاع المدني، أخمدت حريقاً كبيراً التهم بستاناً في منطقة الفيروزية بالجزيرة الثانية لقضاء شط العرب في محافظة البصرة".

وأضافت أن "الحريق أدى إلى إتلاف 20 نخلة و60 شجرة سدر، بالإضافة إلى منزل صاحب البستان وسيارته ومكائن زراعية، وأدوات صيد تقدر بملايين الدنانير، وما زالت أسباب الحريق مجهولة".

وعلى صعيد ذي صلة، فرضت فرق الدفاع المدني في محافظة الديوانية السيطرة على "حريق اندلع في محصول الحنطة في قضاء الشامية بمنطقة الوهزة".

وتمكنت فرق الدفاع المدني وفقاً للبيان، من "إخماد الحريق في وقت قياسي، مما ساهم في إنقاذ نحو 2000 دونم من المحصول المجاور، وكانت هناك سرعة في الاستجابة ساعدت على ذلك".