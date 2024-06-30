إخماد حريق اندلع داخل محكمة استئناف الكرخ في بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر في مديرية الدفاع المدني، يوم الأحد، بإخماد حادث حريق اندلع داخل أحد الطوابق في محكمة استئناف الكرخ بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن حريقا اندلع في غرفة بالطابق الثاني داخل محكمة استئناف الكرخ نتيجة تماس كهربائي في أحد اجهزة التبريد.

وأضاف أن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحادث دون إصابات تُذكر.

وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت مؤخرا، اندلاع أكثر من 5500 حادث حريق خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي في عموم العراق، مشيرة إلى أنها سجلت انخفاضاً بإحصائية الحرائق مقارنة بالعام الماضي.

ويشهد العراق وخاصة مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة حوادث حريق كثيرة، تندلع في أماكن تجارية وصناعية، وفي المباني والمؤسسات الرسمية، وتقدر الأضرار المادية سنوياً بملايين الدولارات إضافة إلى الخسائر البشرية.