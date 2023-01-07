خليجي 25.. شفق نيوز ترصد الوجهات السياحية "المفضلة" للجماهير الرياضية في البصرة

شفق نيوز/ كشفت دائرة سياحة البصرة، يوم السبت، عن الأماكن التي يفضلها المشجعون الوافدون إلى المحافظة لمتابعة مباريات بطولة كأس خليجي 25.

وقال مدير سياحة البصرة، حسين الربيعي، لوكالة شفق نيوز، إن "محافظة البصرة هي مقر لجميع الوافدين والضيوف، ومن أبرز الأماكن التي يزورها المشجعون هي كورنيش العشّار المطلّ على ضفاف شطّ العرب، والمتاحف التاريخية والحضارية الموجودة في مجمع القصور الحكومية في منطقة البراضعية".

وأضاف "كذلك البيوت التراثية القديمة، والشوارع التجارية المهمة، والمولات الكبيرة، والأسواق الرئيسية، وغيرها الكثير من المناطق التي تنال اهتمام المشجعين القادمين من دول الخليج، فضلا عن المحافظات العراقية الأخرى".

وتابع الربيعي "تقام في كورنيش شط العرب مهرجانات عديدة بشكل مستمر، وكذلك في المطاعم السياحية والقاعات الموجودة في المحافظة".

وفي ما يخص حجوزات الفنادق، أوضح الربيعي، أن "في محافظة البصرة 35 فندقاً سياحياً مجازاً من قبل هيئة السياحة، سبعة منها للفرق الرئيسية والوفود، والبقية للمشجعين والضيوف، كما أن هناك مضايف وشققاً سياحية وغيرها للإقامة".