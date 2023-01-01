خليجي 25.. البصرة تعطل الدوام الرسمي يومين

شفق نيوز/ قررت محافظة البصرة جنوبي العراق، يوم الأحد، تعطيل الدوام الرسمي ليومين استعدادا لاستضافة بطول خليجي 25.

وجاء في بيان مقتضب صدر عن محافظ البصرة أسعد العيداني، أنه يعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاثنين بعد غد الثلاثاء لإكمال التحضيرات لبطولة خليجي 25 .

وتحتضن مدينة البصرة أقصى جنوبي العراق يوم الجمعة المقبل الموافق السادس من كانون الثاني الجاري، بطولة الخليج لكرة القدم بنسختها 25، فيما بدأ ومنذ أيام ضيوف البلدان الخليجية بالتوافد إلى المدينة.