سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

خلية ذي قار تنجز 80% من الاستعدادات لزيارة بابا الفاتيكان

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-23T17:20:21+0000
خلية ذي قار تنجز 80% من الاستعدادات لزيارة بابا الفاتيكان

شفق نيوز/ كشف مصدر في خلية التحضير لزيارة بابا الفاتيكان إلى محافظة ذي قار، يوم الثلاثاء، عن إنجاز نسبة متقدمة من الاستعدادات لهذه الزيارة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "التحضيرات والاستعدادات لزيارة البابا أنجزت بنسبة 80%، والفريق الذي زار المحافظة مؤخرا اطلع بشكل كامل على كافة الاستعدادات اللوجستية وكذلك حدد الأماكن والحجوزات في حال حصول اي طارئ، ومكان نزول طائرة البابا".

وبين أن "زيارة البابا لذي قار ستقتصر على بيت النبي ابراهيم لاداء الصلاة الإبراهيمية فقط مع حجيج المسيح المصغر، ثم يغادر المحافظة".

ونفى المصدر الأنباء التي تحدثت عن إلغاء زيارة بابا الفاتيكان لبيت النبي ابراهيم في مدينة أور الأثرية بمحافظة ذي قار واقتصارها على بغداد والنجف ونينوى، مؤكداً "الأنباء غير صحيحة ولم يصلنا اي اشعار بذلك".

وكانت كتلة بابليون النيابية، قد كشفت في الثامن من شهر شباط الجاري، منهاج زيارة بابا الفاتيكان إلى العراق.

وبحسب المنهاج الذي ورد لوكالة شفق نيوز؛ فإن البابا فرنسيس يغادر روما صباح الجمعة الخامس من شهر آذار المقبل، ليصل بعد الظهر بنفس التاريخ إلى مطار بغداد الدولي، إذ سيتم الاستقبال الرسمي.

كما ورد في المنهاج لأن البابا سيلتقي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في قاعة الشرف في مطار بغداد الدولي، ينتقل بعدها إلى القصر الرئاسي حيث ستقام مراسم الترحيب، وبعدها يقوم بزيارة رسميّة إلى رئيس الجمهورية.

وعلى ذمة منهاج بابليون؛ فأن بابا الفاتيكان سيلتقي السلطات والمجتمع المدني والسلك الدبلوماسي، ليتوجه بعدها إلى كاتدرائيّة "سيدة النجاة" للسريان الكاثوليك في بغداد، منهيا بهذه الزيارة يومه الأول في العراق.

ويتوجه البابا فرنسيس يوم السبت إلى محافظة النجف حيث سيلتقي بالمرجع الديني علي السيستاني، ليتوجّه بعدها إلى مدينة أور الأثريّة.

كما يحتفل عصر السبت بالقداس في كاتدرائيّة "مار يوسف" للكلدان في بغداد، ليتوجه يوم الأحد إلى إربيل وبعدها إلى الموصل حيث سيتوقف في حوش البيعة للصلاة عن راحة نفس ضحايا الحرب، ثم ينتقل إلى كنيسة "الطاهرة" الكبرى في قره قوش، ويعود إلى إربيل حيث سيحتفل عصر الأحد بالقداس في ملعب "فرانسو حريري".

أما يوم الاثنين، يتوجه البابا إلى مطار بغداد الدولي حيث ستتمُّ مراسم الوداع الرسمي، وفقا لمنهاج وزعته بابليون؛ الكتلة المسيحية في مجلس النواب العراقي.

related

ذي قار تشكل لجنة عليا للتحضير لاستقبال بابا الفاتيكان

Date: 2021-02-02 16:04:23
ذي قار تشكل لجنة عليا للتحضير لاستقبال بابا الفاتيكان

محتجون يحرقون بوابة مختبر لفحص كورونا جنوب العراق

Date: 2020-06-08 23:09:29
محتجون يحرقون بوابة مختبر لفحص كورونا جنوب العراق

محافظة عراقية تشتبه بأول إصاباتها بفيروس كورونا

Date: 2020-03-08 09:59:24
محافظة عراقية تشتبه بأول إصاباتها بفيروس كورونا

القضاء يطلق سراح ناشط متهم بالاعتداء على مقر الحزب الشيوعي في ذي قار

Date: 2021-02-02 12:55:32
القضاء يطلق سراح ناشط متهم بالاعتداء على مقر الحزب الشيوعي في ذي قار

محافظة جنوبية تعلن عطلة وتستثني دوائر

Date: 2019-12-03 19:33:54
محافظة جنوبية تعلن عطلة وتستثني دوائر

ثلاث تظاهرات بالسليمانية احداها تطالب برفع اسعار الخبز وإضراب بذي قار (صور)

Date: 2021-01-03 09:03:27
ثلاث تظاهرات بالسليمانية احداها تطالب برفع اسعار الخبز وإضراب بذي قار (صور)

تسجيل 11 اصابة جديدة بكورونا في محافظة جنوبي العراق

Date: 2020-06-02 14:44:15
تسجيل 11 اصابة جديدة بكورونا في محافظة جنوبي العراق

النزاهة تحبط محاولة لتهريب نسخة نادرة للتوراة لقاء مبلغ ضخم

Date: 2019-12-28 13:13:43
النزاهة تحبط محاولة لتهريب نسخة نادرة للتوراة لقاء مبلغ ضخم