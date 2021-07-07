خلية الأزمة في بابل تحسم الجدل بشأن إمكانية فرض حظر التجوال

شفق نيوز/ أشرت خلية الأزمة في محافظة بابل، يوم الاربعاء، وجود زيادة ملحوظة في اعداد الاصابات بفيروس كورونا، فيما أكدت عدم وجود نية لفرض حظر التجول في المحافظة.

وقال المتحدث باسم خلية الأزمة في المحافظة حسين العسكري لوكالة شفق نيوز، إن الموجة الثالثة من فيروس كورونا والتي تعد الأكثر خطورة من الأولى والثانية والعدوى تكون بسرعة فائقة، موضحاً "لا زلنا في محافظة بابل مسيطرين على الوضع خاصة في مستشفى مرجان رغم زيادة الإصابات".

وأشار العسكري إلى "إضافة ردهات إضافية في المستشفى"، موكداً "لا توجد اي نية لوجود حضر في المحافظة، كما لم يطرح هذه الخيار".

وشدد العسكري على ضرورة "التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية والتوجه إلى مراكز اللقاحات"، لافتاً إلى أن "ردهات العزل موجودة بنسبة كافية لاستيعاب المرضى".

وتناولت بعض التقارير الصحفية ومواقع التواصل انباء تفيد بنية الحكومة المحلية في بابل فرض حظر التجول بعد ارتفاع اعداد الاصابات.

وأعلنت وزارة الصحة في وقت سابق اليوم الاربعاء، تسجيل مختبراتها 8777 اصابة جديدة، و5522 حالة شفاء، اضافة الى 37 حالة وفاة، كانت حصة محافظة بابل منها 369 اصابة وحالتا وفاة.