سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

خلية الأزمة في بابل تحسم الجدل بشأن إمكانية فرض حظر التجوال

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-07T13:08:52+0000
خلية الأزمة في بابل تحسم الجدل بشأن إمكانية فرض حظر التجوال

شفق نيوز/ أشرت خلية الأزمة في محافظة بابل، يوم الاربعاء، وجود زيادة ملحوظة في اعداد الاصابات بفيروس كورونا، فيما أكدت عدم وجود نية لفرض  حظر التجول في المحافظة.

وقال المتحدث باسم خلية الأزمة في المحافظة حسين العسكري لوكالة شفق نيوز، إن الموجة الثالثة من فيروس كورونا والتي تعد الأكثر خطورة من الأولى والثانية والعدوى تكون بسرعة فائقة، موضحاً "لا زلنا في محافظة بابل مسيطرين على الوضع خاصة في مستشفى مرجان رغم زيادة الإصابات".

وأشار العسكري إلى "إضافة ردهات إضافية في المستشفى"، موكداً "لا توجد اي نية لوجود حضر في المحافظة، كما لم يطرح هذه الخيار".

وشدد العسكري على ضرورة "التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية والتوجه إلى مراكز اللقاحات"، لافتاً إلى أن "ردهات العزل موجودة بنسبة كافية لاستيعاب المرضى".

وتناولت بعض التقارير الصحفية ومواقع التواصل انباء تفيد بنية الحكومة المحلية في بابل فرض حظر التجول بعد ارتفاع اعداد الاصابات.

 وأعلنت وزارة الصحة في وقت سابق اليوم الاربعاء، تسجيل مختبراتها  8777 اصابة جديدة، و5522 حالة شفاء، اضافة الى 37 حالة وفاة، كانت حصة محافظة بابل منها  369 اصابة وحالتا وفاة.

 

related

اصابتان جديدتان بفيروس كورونا بمحافظتين عراقيتين

Date: 2020-03-19 12:05:28
اصابتان جديدتان بفيروس كورونا بمحافظتين عراقيتين

تسجيل 9 اصابات جديدة بكورونا في محافظة عراقية

Date: 2020-04-27 15:45:43
تسجيل 9 اصابات جديدة بكورونا في محافظة عراقية

تسجيل اربع اصابات جديدة بكورونا في محافظتين عراقيتين

Date: 2020-05-20 13:13:19
تسجيل اربع اصابات جديدة بكورونا في محافظتين عراقيتين

حالات شفاء في الموصل وتسجيل اصابات جديدة بكورونا في بابل

Date: 2020-05-26 16:40:31
حالات شفاء في الموصل وتسجيل اصابات جديدة بكورونا في بابل

بابل تغلق المحافظة والأماكن العامة وتوجه دعوة لـ"المشككين"

Date: 2020-05-28 23:42:10
بابل تغلق المحافظة والأماكن العامة وتوجه دعوة لـ"المشككين"

العراق يسجل 5 إصابات مؤكدة جديدة بكورونا في محافظتين

Date: 2020-02-29 18:13:13
العراق يسجل 5 إصابات مؤكدة جديدة بكورونا في محافظتين

كورونا في العراق.. محتجون يعيدون فتح طرق واصابات لقادمين من روسيا

Date: 2020-05-30 08:56:56
كورونا في العراق.. محتجون يعيدون فتح طرق واصابات لقادمين من روسيا

اول محافظة عراقية تغلق جميع المزارات الدينية بسبب كورونا

Date: 2020-03-01 13:37:05
اول محافظة عراقية تغلق جميع المزارات الدينية بسبب كورونا