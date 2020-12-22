خلية الأزمة تحسم الجدل بشأن حظر التجوال الشامل

شفق نيوز/ أكدت خلية الأزمة النيابية الخاصة بملف فيروس كورونا، يوم الثلاثاء، عدم وجود نية لدى السلطات العراقية لفرض حظر التجوال الشامل.

وقال مقرر اللجنة جواد الموسوي لوكالة شفق نيوز، إنه "لا يوجد أي توجه لفرض حظر التجوال بشكل تام خلال ايام رأس السنة".

وأضاف، "رفعنا توصيات إلى اللجنة العليا لفرض حظر التجوال الجزئي بسبب فيروس كورونا الجديد من أجل تفادي زيادة الإصابات خلال التجمعات في أعياد رأس السنة الجديدة".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قرر مجلس الوزراء العراقي منع السفر من وإلى دول بريطانيا، جنوب افريقيا، استراليا، الدانمارك،هولندا، بلجيكا، ايران، اليابان، وأية دولة اخرى تحددها وزارة الصحة مستقبلا.

كما قرر غلق المرافق الاجتماعية ( المطاعم، المولات، وغيرها) لمدة أسبوعين بدءاً من 24/12/2020.

واتخذت هذه الإجراءات الجديدة لمواجهة النمط الجديد من فيروس كورونا وتجنب تفشيه في البلاد.

ويبلغ إجمالي الإصابات بكورونا في العراق 586 ألفاً و503، بينها 12725 وفاة، و524 ألفاً و344 حالة شفاء.