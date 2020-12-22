خلية الازمة تدعو الى اعادة فرض الحظر الجزئي في العراق

شفق نيوز/ دعت خلية الازمة البرلمانية يوم الثلاثاء الى اعادة فرض الحظر الجزئي في البلاد لمدة اسبوعين وبالتزامن مع حلول اعياد الميلاد.

وقال النائب جواد الموسوي مقرر خلية الازمة النيابية وعضو لجنة الصحة والبيئة في تصريح لوكالة شفق نيوز، انه يتعين على الحكومة اعادة الحظر الجزئي والذي يبدأ من الساعة الـ٨ مساء الى الـ٧ صباحا خلال الاسبوعين القادمين لتفادي زيادة الاصابات بسبب فيروس كورونا الجديد ولتجنب الاحتفالات والتجمعات خلال احتفالات رأس السنة الجديدة.

ودعا ايضا والى زيادة الإجراءات الصحية في المدارس لكون الفيرس الجديد ينتشر بصورة اكبر واسرع بين الاطفال.

واشار الى ان خلية الأزمة النيابية رفعت تلك التوصيات إلى اللجنة العليا الحكومية، وقرار إعادة فرض حظر التجوال الجزئي الحكومة العراقية وهي المعينة بذلك من أجل تفادي زيادة الإصابات في الفترة المقبلة.

وأعلن وزير الصحة العراقي، في وقت سابق من اليوم، تقديم توصية إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة بفرض حظر للتجوال من الساعة الثامنة صباحاً إلى السادسة مساءً اعتباراً من يوم 24 من الشهر الجاري، للوقاية من تفشٍ جديد لوباء كورونا.

وقررت الحكومة الاتحادية في وقت سابق من اليوم تشديد الاجراءات الصحية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا مع حلول اعياد الميلاد في العراق اذ تشهد هذه المناسبة تجمعات حاشدة في كل عام.

جاء ذلك خلال ترؤس وزير الصحة والبيئة حسن التميمي رئيس لجنة الامر الديواني ٢١٧ لعام ٢٠٢٠ اجتماع اللجنة وبحضور اعضائها ومسؤولي الطبابة في وزارتي الدفاع والداخلية ومديرية الطبابة في هيئة الحشد الشعبي اليوم في مقر الوزارة.