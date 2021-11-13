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خلو مركز عراقي لعلاج مدمني المخدرات بسبب التعامل معهم كـ"مجرمين وليسوا مرضى"

Category: مجتـمع

Date: 2021-11-13T10:49:38+0000
خلو مركز عراقي لعلاج مدمني المخدرات بسبب التعامل معهم كـ"مجرمين وليسوا مرضى"

شفق نيوز/ عقدت الحكومة المحلية لمحافظة المثنى، يوم السبت، ورشة عمل مع جهات حكومية ومنظمات مدنية للحد من اتساع دائرة تعاطي المخدرات.

وشاركت في ورشة العمل التي حضرتها وكالة شفق نيوز، الدوائر المعنية ومنظمات مجتمعية وباحثون في مجال مكافحة المخدرات فضلاً عن الفعاليات الاجتماعية والدينية التي ستأخذ على عاتقها تنفيذ توصيات الورشة.

وقال ممثل جمعية الهلال الأحمر رحمن عبد، لوكالة شفق نيوز، إن "الاستطلاعات التي أجريت أثبتت تفشي هذه الظاهرة وخاصة بين مرتادي المقاهي والكسبة من فئة الشباب".

بدوره أكد مسؤول وحدة الطب النفسي في دائرة صحة المثنى، عادل صاحب، لوكالة شفق نيوز، ان دائرته أنشأت مركزاً لعلاج الإدمان لكنه لم يشهد استقبال اي من المدمنين بسبب تعامل القانون مع متعاطي المخدرات بوصفهم مجرمين وليسوا مرضى.

يذكر ان القوات الأمنية في محافظة المثنى تعلن بين فترة وأخرى عن إلقاء القبض على مطلوبين بتهم تتعلق بتجارة وتعاطي المخدرات، كان آخرها إلقاء القبض على شخص من خارج المحافظة كان بحوزته 15 ألف قرص مخدر.

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