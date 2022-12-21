"خلونة نعيش".. ثالث تظاهرة لأصحاب التكاتك في ديالى

شفق نيوز/ جدد أصحاب الدراجات النارية (التكتك) تظاهراتهم للمرة الثالثة، في بعقوبة مركز محافظة ديالى، اليوم الأربعاء، وذلك خلال اسبوعين رفضا لإجراءات مديرية المرور.

ونقل مراسل وكالة شفق نيوز، أن أصحاب التكاتك تظاهروا في بعقوبة للمطالبة بوقف الحجز ومنع ممارسة أعمالهم المعيشية واستمرار إجراءات فرض الترقيم المعقدة في مديرية المرور.

وانتقدوا غياب الحلول لمشاكلهم والإجراءات التي تقطع مصادر معيشتهم رغم وعود الحكومة المحلية والجهات المختصة منذ أسابيع.