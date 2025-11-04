خلل مركزي من بغداد يتسبب بحجب آلاف الأسماء من البطاقة التموينية في نينوى

شفق نيوز- نينوى

شكا مواطنون في محافظة نينوى، يوم الثلاثاء ، من حجب أسمائهم وقطع حصصهم من المواد الغذائية ضمن البطاقة التموينية دون سابق إنذار، مؤكدين أن الإجراءات شملت الآلاف، فيما تعزو الدوائر المعنية الأمر إلى خلل مركزي في بغداد.

وقال عدد من المتضررين لوكالة شفق نيوز، إنهم "فوجئوا بحذف أسمائهم من نظام البطاقة التموينية، ما أدى إلى وقف تسلم مفرداتها دون إشعار أو سبب واضح"، مشيرين إلى أن "بعض الموظفين أبلغوهم بأن الحجب يعود لعدم امتلاك البطاقة الموحدة، رغم أن أغلبهم تقدّم للحصول عليها لكن "الزخم في دوائر الأحوال المدنية يمنع إنجازها".

وبيّن المواطنون أن "الكثير من أهالي الموصل ما زالوا يتعاملون بهوية الأحوال المدنية التقليدية بسبب الظروف التي مرت بها المدينة وتأخر إنجاز معاملات البطاقة الموحدة"، فيما أكدوا أن "قرار ربط تسلم البطاقة التموينية، أو تحديثها بالبطاقة الموحدة أدى إلى تضرر شريحة واسعة".

وبحسب المواطنين، فإن "الحجب يمس مئات الآلاف من سكان نينوى"، لافتين إلى أن "دوائر التموين في المحافظة أبلغتهم بأن الحجب جاء من الحاسب المركزي في بغداد، دون توضيح رسمي للأسباب حتى الآن".

ويأتي ذلك في وقت كانت فيه محافظة نينوى قد أنذرت سابقاً دائرة البطاقة التموينية بضرورة معالجة الخلل، ووضع حلول عاجلة لتسهيل التحديث الإلكتروني دون الإضرار بالمواطنين، إلا أن الأزمة ما تزال مستمرة بحسب الأهالي.