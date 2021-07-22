"خلل كهربائي".. ذي قار تعلن نتائج التحقيق في فاجعة الناصرية

شفق نيوز/ أعلن محافظ ذي قار، يوم الخميس، عن نتائج وصفها بالمهمة بالتحقيق في فاجعة حريق مستشفى الحسين بمدينة الناصرية، مشيراً إلى القبض على 13 "مقصراً".

وقال احمد الخفاجي، في مؤتمر صحفي عقده، اليوم، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن اللجنة المكلفة بحادثة الحريق في المحافظة توصلت الى نتائج مهمة، مبيناً أن الحادث كان بسبب خلل كهربائي في أحد اجهزة التنفس الاصطناعي الذي احترق ولم تتم السيطرة عليه لفقدان شروط السلامة والامان في المكان والذي تسبب بالحادث.

واشار الخفاجي، إلى أن اغلاق الباب الخلفي للمستشفى ساعد على زيادة الضحايا، محملاً دائرة صحة المحافظة ووزارة الصحة مسؤولية ما حدث، كون ما حصل من خلل في الجهاز قد حدث في اجهزة مماثلة في اوقات مختلفة بمحافظات العراق.

وبين الخفاجي ان القضاء سياخذ دوره، مشيراً إلى اصدار مذكرات قبض بحق 13 مقصراً .

وفي 12 تموز الجاري، لقي ما لا يقل عن 60 شخصاً مصرعهم في حريق هائل التهم القسم الخاص بعزل مرضى كورونا في مستشفى الحسين في الناصرية.

واعتقل إثر ذلك ثلاثة مسؤولين هم: مدير صحة ذي قار، ومدير المستشفى، ومدير الدفاع المدني في المحافظة. وصدرت 10 أوامر قبض أخرى من القضاء.

وفي 24 أبريل/نيسان الماضي، اندلع حريق مماثل في مستشفى "ابن الخطيب" بالعاصمة بغداد، جراء انفجار أسطوانة أكسجين؛ ما أدى إلى مصرع 82 وإصابة 110 آخرين، وفق السلطات.