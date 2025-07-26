النقل العراقية: خلل فني يعيق رحلة جوية من مطار القاهرة إلى بغداد

شفق نيوز - بغداد

أعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية التابعة لوزارة النقل، اليوم السبت، أن خللاً فنياً تسبب بتأخير رحلة من مطار القاهرة الدولي إلى العاصمة بغداد.

وأعربت الشركة في بيان اليوم، عن "اعتذارها للمسافرين عن تأخر الرحلة المرقمة IA 102 على متن طائرة من طراز بوينغ دريم لاينر (787 – AY-ATD)، المتوجهة من مطار القاهرة الدولي إلى مطار بغداد الدولي، بسبب خلل فني عارض، إستدعى توقفاً احترازياً خارج جدول التشغيل المعتاد، حفاظاً على أعلى معايير السلامة الجوية وحرصاً على سلامة المسافرين والطاقم.

وأوضح البيان، أن الفرق الهندسية والفنية المتخصصة، باشرت على الفور، بإجراء الفحوصات اللازمة، مشيرا الى أنه تمت معالجة الخلل الفني بالكامل، واستئناف الرحلة بعد التأكد من جاهزية الطائرة بشكلٍ تام وفق اللوائح والمعايير الدولية المعتمدة.

وأكدت الخطوط الجوية العراقية حرصها الشديد على القيام برحلات آمنة ومنتظمة.

وكان وزير النقل العراقي قد وجه بتشكيل لجنة تحقيقية، للوقوف على أسباب تأخر الرحلة الجوية من القاهرة _ بغداد.