خلل فني يتسبب باندلاع حريق في محطة كهرباء الرطبة

شفق نيوز- الأنبار

أعلن قائممقام قضاء الرطبة، عماد الريشاوي، يوم السبت، أن خللاً فنياً تسبّب باندلاع حريق في أجزاء من محطة كهرباء الرطبة، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن القضاء.

وقال الريشاوي، لوكالة شفق نيوز، إن الكوادر الفنية باشرت فوراً بأعمال الصيانة والسيطرة على الخلل، وتمكنت من إنجاز أعمال الإصلاح داخل المحطة، مبيناً أن الجهود تتركز حالياً على التنسيق مع الجانب الأردني لإعادة ربط الخط الكهربائي واستئناف تجهيز القضاء بالطاقة الكهربائية في أقرب وقت ممكن.

وأضاف أن الجهات المعنية تتابع الموقف ميدانياً لضمان استقرار المنظومة الكهربائية وإعادة التيار إلى المواطنين فور استكمال إجراءات الربط مع الجانب الأردني.