خلل فني عام يخفض تجهيز التيار الكهربائي في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر حكومي في ديالى، يوم الخميس، بانخفاض تجهيز التيار الكهربائي بنسبة أكثر من 70% بسبب "خلل فني عام" أصاب أحد الخطوط الناقلة شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن معدل تجهيز التيار الكهربائي في ديالى انخفض من 18-20 ساعة يومياً، بعد أن كان التجهيز 6- 8 ساعات يومياً، وذلك بسبب خلل طال أحد الخطوط التحويلية الناقلة شمال شرقي المحافظة.

وأكد المصدر، عدم تعرض الخطوط الناقلة لأي أعمال تخريبية أو ارهابية في عموم المحافظة، وعدم توقف أو نقص تجهيز الخط الايراني الناقل، مشيرا الى ان كوادر الصيانة الفنية والهندسية تواصل إصلاح الخلل وإعادة التيار الى التجهيز الطبيعي.

وتستورد ديالى الكهرباء عبر خط (كرمنشاه – ديالى) الذي يجهز المنظومة الوطنية بطاقة قدرها 400 ميغاواط اضافة الى خط سربيل زهاب - خانقين الذي يجهز المنظومة الوطنية بطاقة قدرها 150 ميغاواط فيما تقدر حاجة المحافظة الى اكثر من 900 ميغاواط من التيار الكهربائي.