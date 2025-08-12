"خلل أردني" يطفئ الكهرباء تماماً عن قضاء بالعراق

شفق نيوز- الانبار

أعلن قطاع توزيع كهرباء الرطبة بمحافظة الأنبار، يوم الثلاثاء، عن توقف الخط الأردني المغذي للقضاء بسبب خلل فني.

وذكر القطاع في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "تم إطفاء الخط الأردني المغذي لقضاء الرطبة، بسبب خلل فني في الجانب الأردني، وقد أبلغونا بالانتظار لحين معالجة المشكلة".

وأضاف أنه "سيتم إعادة التيار الكهربائي حال الانتهاء من الصيانة، دون تحديد وقت دقيق للعودة حتى الآن".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، بدء عودة منظومة الطاقة تدريجياً، بعد تعرَّض معظم البلاد لانقطاع واسع النطاق في الخدمة إثر خلل تقني.

ويوم الاثنين، أعلنت وزارة الكهرباء خسارة الشبكة أكثر من 6 آلاف ميغاواط بشكل مفاجئ وعرضي، ما أدى الى تسارع معدل ترددات الوحدات التوليدية، وبالتالي انفصالها عن العمل والانطفاء التام للمنظومة.