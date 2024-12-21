خلل إداري يعطّل استكمال آلاف الدرجات الوظيفية في محافظة عراقية

شفق نيوز/ كشف مجلس واسط، يوم السبت، عن مصير آلاف الدرجات الوظيفية المخصصة لأبناء المحافظة، مؤكدا أن هناك تأخراً كبيراً في عملية إتمامها من قبل الموظفين في ديوان المحافظة.

وقال عضو المجلس، رحمن دلفي، لوكالة شفق نيوز، إن "درجات العقود الوظيفية البالغة 6302 درجة، تم تشخيص بطء في الإجراءات العملية الإدارية بديوان المحافظة، حيث منذ شهر أيلول من عام 2023 ولغاية اليوم، لم يتم إكمال إجراءات أقل من النصف منها".

وأضاف دلفي، أن "الخلل واضح لدى الجهات المعنية بالأمر، حيث تم إطلاق الدرجات وحذف بعضها، كما يوجد خلل في الاختصاصات (العلمية والعلوميين)، فضلا عن آخرين متساوين في درجات القرعة ولم يتم حسمها لغاية الآن، وسبب ذلك لعد اللجوء إلى القرعة والأرشفة الإلكترونية حيث لو استخدم النظام الإلكتروني فيها كان بالامكان تلافي جميع هذه الاشكاليات وفق الضوابط والتعليمات ".

وتابع، أن "مع نهاية السنة المالية، قام ديوان المحافظة بتوجيه كتاب للأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض الحصول على تخويل من اجل اجراء مناقلة بين الدرجات الوظيفية وكذلك مجلس المحافظة اجرى تأييدا لمضمون هذا الكتاب، ونحن الان بانتظار رد الأمانة العامة لمجلس الوزراء بهذا الشأن لغرض المضي قدماً بهذا القرار في المحافظة".

وأوضح دلفي، أن "هذا العدد من الدرجات تم تخصيص فيه 973 درجة للاختصاصات العلمية من (كيمياء وفيزياء واحياء)، كما ان اختصاصات ذوي الشهداء محفوظة ويتم تدويرها وحصرها ضمن القضاء او الناحية المشمولة بها فقط ولا يمكن تحويلها لاي منطقة أخرى"، مشيرا إلى أن "هناك ضغوطاً لغرض الحصول على إجابة امانة مجلس الوزراء بشكل إيجابي خلال الأيام المقبلة".