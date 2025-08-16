خلفت قتلى ومصابين.. حوادث سير دامية في 3 مناطق عراقية

شفق نيوز- الديوانية/ بابل/ واسط

شهدت عدة محافظات عراقية، صباح يوم السبت، تسجيل سلسلة من حوادث السير، أسفرت عن وفيات وإصابات خطيرة.

وقال مسؤول إعلام دائرة الصحة في محافظة الديوانية، لوكالة شفق نيوز، إن "حادثاً مرورياً وقع في منطقة صوانيع أسفر عن مصرع شخصين في الحال".

وفي محافظة بابل، أشار مراسل وكالة شفق نيوز، إلى أن شخصين لقيا مصرعهما، فيما أصيب ثالث بجروح بالغة إثر حادث سير وقع شرق المحافظة".

أما في محافظة واسط، فقد أعلنت دائرة الصحة، في بيان مقتضب، أن "فرق الإسعاف الفوري أنقذت تسعة زائرين إيرانيين، بينهم حالتان حرجتان، جراء انقلاب عجلة نوع (هايسا)، بسبب انفجار الإطار الأمامي لها على طريق كوت – بدرة".