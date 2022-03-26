سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

خلفاً لمدانٍ بتهم فساد.. تعيين قائممقام جديد لسامراء بالوكالة (وثيقة)

Category: مجتـمع

Date: 2022-03-26T08:32:15+0000
خلفاً لمدانٍ بتهم فساد.. تعيين قائممقام جديد لسامراء بالوكالة (وثيقة)

شفق نيوز/ أصدر محافظ صلاح الدين عمار خليل الجبر، يوم السبت، أمراً إدارياً بتعيين مدير ناحية دجلة قائممقاماً بالوكالة لقضاء سامراء، وذلك خلفاً للقائممقام السابق الذي أدين قضائياً بتهم فساد واختلاس.

وبموجب وثيقة حصلت عليها شفق نيوز فإن "المحافظ أصدر أمراً بتولي مدير ناحية دجلة (مكيشيفة) برهان محمد عبد منصب قائممقام سامراء وكالة خلفاً للقائممقام السابق محمود خلف السامرائي الذي صدر حكما ضده بالسجن 7 سنوات بتهم الفساد والاختلاس".

وأصدرت محكمة جنايات صلاح الدين بداية الشهر الحالي حكماً بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ بحقِّ قائممقام سامراء محمود خلف السامرائي ؛ لسوء تصرُّفه بالمال العام وإلحاقه الضرر بالجهة التي يعمل فيها، فضلاً عن حصوله على منفعةٍ شخصيَّةٍ".

وأدين قائممقام سامراء بتهمة سحب مبلغ (550) مليون دينار من حساب محافظة صلاح الدين في مصرف الرشيد – فرع سامراء مَّا أدَّى إلى الإضرار بالمال العام.

related

بلدة عراقية تستنفد لقاحات كورونا بعد اقبال غير مسبوق

Date: 2021-07-26 11:41:25
بلدة عراقية تستنفد لقاحات كورونا بعد اقبال غير مسبوق

اخماد حريق قرب شركة الادوية في سامراء

Date: 2021-09-14 09:13:22
اخماد حريق قرب شركة الادوية في سامراء

محافظ صلاح الدين من بؤرة الفيروس في سامراء: سيطرنا على إنفلونزا الطيور

Date: 2021-01-19 09:46:37
محافظ صلاح الدين من بؤرة الفيروس في سامراء: سيطرنا على إنفلونزا الطيور

سامراء تطالب باحياء مشروع تأهيل مَعلمٍ اثري عالمي

Date: 2021-04-15 13:27:24
سامراء تطالب باحياء مشروع تأهيل مَعلمٍ اثري عالمي

باختراع فريد ونادر.. شاب عراقي يصنع طائرة عسكرية من دون طيار (صور)

Date: 2020-11-12 15:55:08
باختراع فريد ونادر.. شاب عراقي يصنع طائرة عسكرية من دون طيار (صور)

اكثر من 200 اسرة نازحة تعود لمناطقها قرب "الجبال الملتهبة" في صلاح الدين

Date: 2022-03-15 12:38:09
اكثر من 200 اسرة نازحة تعود لمناطقها قرب "الجبال الملتهبة" في صلاح الدين

ضبط هدر واستحواذ على المال العام في صلاح الدين

Date: 2021-04-14 09:11:57
ضبط هدر واستحواذ على المال العام في صلاح الدين

سلطات صلاح الدين تستعين بالعشائر لحسم ملف عالق منذ ست سنوات

Date: 2021-11-19 10:42:15
سلطات صلاح الدين تستعين بالعشائر لحسم ملف عالق منذ ست سنوات