خلفاً لمدانٍ بتهم فساد.. تعيين قائممقام جديد لسامراء بالوكالة (وثيقة)

شفق نيوز/ أصدر محافظ صلاح الدين عمار خليل الجبر، يوم السبت، أمراً إدارياً بتعيين مدير ناحية دجلة قائممقاماً بالوكالة لقضاء سامراء، وذلك خلفاً للقائممقام السابق الذي أدين قضائياً بتهم فساد واختلاس.

وبموجب وثيقة حصلت عليها شفق نيوز فإن "المحافظ أصدر أمراً بتولي مدير ناحية دجلة (مكيشيفة) برهان محمد عبد منصب قائممقام سامراء وكالة خلفاً للقائممقام السابق محمود خلف السامرائي الذي صدر حكما ضده بالسجن 7 سنوات بتهم الفساد والاختلاس".

وأصدرت محكمة جنايات صلاح الدين بداية الشهر الحالي حكماً بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ بحقِّ قائممقام سامراء محمود خلف السامرائي ؛ لسوء تصرُّفه بالمال العام وإلحاقه الضرر بالجهة التي يعمل فيها، فضلاً عن حصوله على منفعةٍ شخصيَّةٍ".

وأدين قائممقام سامراء بتهمة سحب مبلغ (550) مليون دينار من حساب محافظة صلاح الدين في مصرف الرشيد – فرع سامراء مَّا أدَّى إلى الإضرار بالمال العام.