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إخلاء نزلاء واخماد حريق اندلع داخل فندق وحسينية وسط كربلاء (صور)

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-16T16:05:50+0000
إخلاء نزلاء واخماد حريق اندلع داخل فندق وحسينية وسط كربلاء (صور)

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم الجمعة، إخلاء نزلاء واخماد حريق اندلع داخل فندق وحسينية وسط كربلاء.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "فرقها تمكنت من السيطرة وإخماد حادث حريق اندلع داخل كرفان مخالف فوق سطح بناية متعددة الطوابق مشغولة من فندق وحسينية ضيوف العراق وسط محافظة كربلاء بإشراف مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان".

وأوضحت أن "فرق الدفاع المدني استنفرت وباشرت بعمليات الاقتحام والدخول وسط البناية وإخراج النزلاء وإسعاف المصابين منهم بحالات الاختناق بسبب كثافة الانبعاثات الغازية بالتزامن مع تنفيذ عمليات الإخماد والتبريد لتنهي فرق الدفاع المدني أعمالها دون تسجيل خسائر بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".

وتابع البيان، "على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات وتحديد أسباب اندلاع الحريق".

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