إخلاء ميناء عراقي من مواد كيمياوية خطرة .. صور

شفق نيوز/ أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن إخلاء 13 حاوية تحتوي على مواد كيمياوية خطرة من ميناء جنوبي البلاد.

وقال المتحدث الرسمي بإسم الهيئة علاء الدين القيسي، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه بأشراف ومتابعة رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر الوائلي، باشرت مديرية منفذ ميناء أم قصر الاوسط بالتعاون مع الدوائر العاملة في المنفذ بإخلاء 13 حاوية تحتوي على مواد كيمياوية خطرة، تنفيذاً لقرار قاضي تحقيق محكمة أم قصر"، مؤكدا على ان "جميع الحاويات تجاوزت المدة القانونية المسموحة على بقائها في الميناء دون مراجعة أصحاب العلاقة".

وأشار القيسي، الى "نقل الحاويات بحراسة جمركية إلى مكان مخصص بعيداً عن المناطق السكنية والمنشآت الحيوية لتجنب وقوع أي حوادث تؤثر على سلامة الموانئ والعاملين فيها والمواطنين".