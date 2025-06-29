إخلاء كامل للنزلاء واقتحام مباشر.. تفاصيل إخماد "قلب العالم" ببغداد

شفق نيوز – بغداد

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، مساء اليوم الأحد، السيطرة الكاملة على حريق اندلع في الطوابق العليا من فندق "قلب العالم" في منطقة القادسية وسط العاصمة بغداد دون تسجيل خسائر بشرية وبوقت قياسي.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن فرق الدفاع المدني استنفرت إمكانياتها وقدراتها الحديثة المتطورة، التي تم استلامها حديثًا، وعملت على احتواء النيران في الطوابق العليا ومنع انتشارها بمهنية وخبرة عالية، وذلك من عدة محاور داخل وخارج مبنى الفندق، بمشاركة عدد من الفرق التخصصية والساندة وعجلات سلمية مخصصة لمكافحة الحرائق في الأبنية متعددة الطوابق.

وأضاف البيان، أن فرق الدفاع المدني قدمت جهوداً كبيرة دلّت على خبرة عالية في احتواء الحريق، بالتزامن مع تنفيذ عمليات الاقتحام المباشر وإخلاء نزلاء الفندق بالكامل وإنزالهم بسلام، حتى تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة الكاملة وأنهت عمليات الإخماد والتبريد في وقت قياسي رغم صعوبة الحادث وتحديات الارتفاع.

وعلى إثر ذلك، طلب الدفاع المدني استدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق في الفندق في بادئ الأمر.

وكان مصدر أمني أبلغ وكالة شفق نيوز، في وقت سابق من اليوم، باندلاع حريق كبير داخل فندق "قلب العالم" وسط العاصمة بغداد، بدورها هرعت فرق الدفاع المدني إلى موقع الحادث لإخماد النيران، فيما تم تداول مقاطع فيديو توثق تصاعد ألسنة اللهب من مبنى الفندق.