إخلاء سبيل أحد معتقلي احتجاجات المثنى بكفالة مالية

شفق نيوز/ أطلقت السلطات المحلية في المثنى، يوم الجمعة، سراح أحد المتظاهرين المعتقلين بسبب أحداث تظاهرات أمس الخميس في السماوة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "القوات الأمنية الممثلة بجهاز مكافحة الإرهاب اعتقل اثنين من المتظاهرين بسبب أحداث الصدامات يوم أمس في السماوة والتي خرجت للتنديد بمقتل (ابو احمد الهليجي) والد المحامي المغيب (علي)".

وبين، أنه "إطلاق سراح احد المعتقلين لدى الجهاز بكفالة مالية لشخصين، فيما تم التحفظ على المعتقل الثاني إلى يوم الأحد المقبل، بسبب بعض الإجراءات القانونية، ووجود شكوى ضده من قبل أحد الضباط".

وأقدم مجهولون يستقلون دراجة نارية، مساء الأربعاء على قتل والد المحامي المغيب (علي جاسب حطاب الهليجي)، بمنطقة المعارض، وأردوه قتيلا على الفور.

وكان المحامي والناشط العراقي علي جاسب، قد اختطف في الثامن من تشرين الأول 2019، وانقطع أثره من ذلك الحين.