إخلاء سبيل الناشط ضرغام ورفاقه بعد تنازل برلمانية عن الدعوى (وثيقة)

شفق نيوز/ وجهت محكمة استئناف بابل، اليوم الأحد، بإخلاء سبيل الناشط ضرغام ماجد وعدد من المتظاهرين في المحافظة، بعد تنازل البرلمانية دنيا الشمري عن الدعوى المقامة ضدهم.

وجاء في وثيقة للقضاء حصلت عليها وكالة شفق نيوز، انه لتنازل المشتكية دنيا عبد الجبار علي، عن الشكوى بحق المدانين كل من "حسين حمزة كاظم و عباس طالب عليوي و مرتضى ناجي طالب وعلاء كريم رسن وعلي رافع محسن وحيدر حمدان كاظم وضرغام ماجد مهدي"، قررت المحكمة شمول المدانين المذكورين بقانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016".

واضافت انه "تقرر اخلاء سبيلهم من التوقيف حالا قدر تعلق الامر بالقضية المرقمة 251/ج/2025 فقط".

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مصدر في محافظة بابل، بغلق محكمة من قبل متظاهرين، بعد صدور حكم بالحبس 4 أشهر بحق 10 ناشطين، بينهم ضرغام ماجد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "متظاهرين أغلقوا بوابة محكمة الحمزة الغربي في محافظة بابل، على خلفية الحكم الصادر بحق الناشط ضرغام ماجد، بالحبس لمدة أربعة أشهر، إلى جانب عشرة متظاهرين آخرين شملهم الحكم بنفس القضية".

وأضاف أن "قرار الحكم صدر بناء على دعوى مقدمة من النائبة دنيا الشمري"، مبينا أن "الحكم أثار موجة من الاستنكار الشعبي، وخرج عدد من المحتجين أمام المحكمة، مطالبين بـإطلاق سراح المعتقلين واعتبار الأحكام تضييقاً على الحريات والتعبير السلمي".