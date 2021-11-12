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خلال 8 أشهر.. ذي قار توزع 15 ألف قطعة أرض سكنية وتعتزم منح 20 ألفاً أخرى

Category: مجتـمع

Date: 2021-11-12T13:55:58+0000
خلال 8 أشهر.. ذي قار توزع 15 ألف قطعة أرض سكنية وتعتزم منح 20 ألفاً أخرى

شفق نيوز/ اعلن محافظ ذي قار احمد غني الخفاجي، يوم الجمعة، قيام المحافظة بالإشراف على توزيع أكثر من 15 الف قطعة ارض سكنية للمواطنين ومن مختلف الشرائح المشمولة منذ توليه المنصب في نيسان الماضي.

وقال الخفاجي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "منذ اليوم الأول لتولينا المنصب وجهنا مديرية بلدية الناصرية ومديرية البلديات بإعداد خطة لتوزيع آلاف قطع الاراضي السكنية على المواطنين المستحقين وفقاً للقانون".

وأضاف، "أثمرت الجهود عن توزيع اكثر من خمسة عشر الف قطعة ارض سكنية للمواطنين في عموم ذي قار، ولدينا خطة طموحة جداً لشمول الجميع بقطع الأراضي بشكل عادل ومنصف".

وكشف الخفاجي عن "استمرار العمل لتوزيع عشرين الف قطعة ارض سكنية للمواطنين خلال الايام القليلة المقبلة".

وأشار إلى ان "التوزيع شمل هذه المرة شرائح مهمة، كذوي الاحتياجات الخاصة، والرياضيين، والصحافيين والموظفين في مختلف قطاعات الدولة، وايضاً عوائل الشهداء والجرحى، فضلاً عن بقية الشرائح".

واكد المحافظ "دعمه التام لمبادرة داري السكنية التي أطلقتها الحكومة الاتحادية، وتفاعل المحافظة ايضا مع مشروع الأراضي السكنية المتكاملة الخدمات والتي شرعت الجهات المعنية بتنفيذها".

ولفت الى ان "التوجه لتعزيز الاستثمار العقاري أيضاً خطة وهدف نعمل عليه للمساهمة في حل أزمة السكن".

وتابع محافظ ذي قار "وجهنا أيضاً بشمول شريحة الاجراء اليوميين في مؤسسات الدولة عبر شريحة نقابات العمال وسنشرع بتوزيع وجبات جديدة لهم في القريب العاجل".

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